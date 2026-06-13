Casi lo linchan por atropellar a mujer

Un conductor a bordo de una camioneta particular, y en presunto estado de ebriedad, atropelló a una mujer y al darse a la fuga colisionó contra varios vehículos estacionados en la colonia Agripino Gutiérrez, ubicada en la capital chiapaneca, durante las últimas horas de la noche del jueves.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado cerca de las 22:10 horas, así que policías de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la avenida Patricia Ortiz Mena entre las avenidas 17 de Enero y Malpaso, en la colonia mencionada.

Al llegar localizaron a una persona del sexo masculino que presentaba múltiples lesiones en las extremidades. Los oficiales mencionaron que el hombre había sido golpeado por varios colonos furiosos, por lo cual el agraviado tuvo que ser asistido por una cuadrilla de socorristas.

Posteriormente, tras estabilizarlo fue trasladado al Ministerio Público para que determinara su situación jurídica.

Sobre el accidente se dijo que minutos antes, el conductor se desplazaba en presunto estado inconveniente a bordo de una camioneta particular cuando presuntamente atropelló a una fémina en la calle Central y 3.ª Poniente de la colonia Nueva Reforma.

Tras el percance, el automovilista huyó a bordo de su unidad y al llegar a la colonia Agripino Gutiérrez se estrelló contra cuatro vehículos estacionados. Fue entonces que lo bajaron por la fuerza para luego darle una golpiza.

Dos horas más tarde, tres grúas con plataformas se encargaron de remolcar las unidades involucradas al corralón en turno, en lo que se deslindan responsabilidades conforme a la ley.