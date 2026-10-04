Casi lo linchan por un presunto abuso sexual

Momentos de tensión se registraron en el ejido Tres de Mayo, en el municipio de Mapastepec, luego de que habitantes de la comunidad retuvieran a una persona del sexo masculino identificado como Taurino “N” (43 años), quien fue señalado por una mujer de presuntamente haberla agredido durante un trayecto en motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, la fémina de aproximadamente 30 años y quien se desempeña como docente del Conafe, habría solicitado auxilio al llegar a la comunidad donde imparte clases.

Solicitó ayuda

Según su señalamiento, en el trayecto el hombre —identificado como su hermanastro— al parecer realizó tocamientos sin su consentimiento, por lo que pidió ayuda a los lugareños.

La situación provocó la reacción inmediata de los pobladores, quienes localizaron y retuvieron al señalado. El individuo fue amarrado mientras algunos habitantes, molestos por la acusación, amenazaban con hacer justicia por propia mano e incluso con prenderle fuego.

Ante el riesgo de que la situación derivara en un linchamiento, al sitio se presentaron los elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional, Policía de Investigación y Policía Estatal Preventiva.

Los agentes establecieron un diálogo con los habitantes y, después de varios minutos, consiguieron asegurar al hombre y retirarlo de la comunidad para salvaguardar su integridad y evitar que el conflicto escalara.

Taurino “N” fue trasladado a la cabecera municipal, donde fue sometido a una certificación médica y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público.

Será la autoridad ministerial la encargada de integrar las investigaciones y determinar su situación jurídica. Hasta el momento, permanecía bajo la condición de presunto responsable, en tanto se esclarecen los hechos y se determina si existe responsabilidad penal.