Casi pierde la pierna; fue arrollada por vehículo

En estado grave de salud resultó una adulta mayor, luego de ser atropellada por un vehículo particular en la 10.ª Sur y 5.ª Poniente, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Eran las 14:20 horas del jueves, cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al sitio para tomar conocimiento, tras haber recibido el reporte a los números de emergencias.

Atropellada

Al llegar les informaron que un vehículo particular, el cual se desplazaba sin precaución y a exceso de velocidad, terminó arrollando a la persona de la tercera edad que terminó con la pierna derecha casi partida por la mitad.

El presunto responsable, al ver lo que había hecho, se dio a la fuga a bordo de su unidad para evadir la justicia.

Cuando arribaron los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.

Hospitalizada

De inmediato se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que le brindaron los primeros auxilios y después de la valoración, determinaron que era necesario su traslado de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías.

Finalmente, los oficiales se dieron a la tarea de tratar de localizar al responsable, sin embargo, no lo lograron.