Casi pierde la pierna; fue arrollada por vehículo

En estado grave de salud resultó una adulta mayor, luego de ser atropellada por un vehículo particular en la 10.ª Sur y 5.ª Poniente, en la capital Tuxtla Gutiérrez.
Eran las 14:20 horas del jueves, cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al sitio para tomar conocimiento, tras haber recibido el reporte a los números de emergencias.
Atropellada
Al llegar les informaron que un vehículo particular, el cual se desplazaba sin precaución y a exceso de velocidad, terminó arrollando a la persona de la tercera edad que terminó con la pierna derecha casi partida por la mitad.
El presunto responsable, al ver lo que había hecho, se dio a la fuga a bordo de su unidad para evadir la justicia.
Cuando arribaron los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.
Hospitalizada
De inmediato se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que le brindaron los primeros auxilios y después de la valoración, determinaron que era necesario su traslado de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías.
Finalmente, los oficiales se dieron a la tarea de tratar de localizar al responsable, sin embargo, no lo lograron.