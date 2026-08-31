Casi pierde un pie por la cadena de su moto

El fin de semana un accidente pudo haber terminado en una tragedia mayor para un motociclista del poblado San José El Limar, en la demarcación del municipio de Tila, quien casi sufre una amputación.

Lo anterior luego de que uno de los pies quedara atrapado en el mecanismo de cadena de la motocicleta que conducía.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el hombre —conocido entre sus allegados como “Paco”— había salido de su domicilio con dirección a Salto de Agua; sin embargo, cuando circulaba por la carretera, a pocos metros de la salida de la localidad, ocurrió el inesperado percance.

Incidente

El pie izquierdo se atoró entre la cadena y parte de la estructura de la unidad. El movimiento provocó que la extremidad sufriera una lesión grave, acompañada de sangrado profuso.

Al percatarse de lo sucedido, algunas personas que se encontraban en las inmediaciones acudieron en su auxilio y comenzaron a buscar la manera de liberarlo.

Con ayuda de herramientas, y después de varios minutos de maniobras, los particulares consiguieron desprender el pie del mecanismo de la motocicleta. El lesionado fue trasladado de urgencia a un hospital en una ambulancia.

El hombre quedó bajo valoración médica, donde se determinará el alcance de las heridas y el tratamiento que deberá seguir para favorecer su recuperación.

La motocicleta permaneció en el sitio después del incidente, mientras que el llamado para otros conductores fue de revisar periódicamente las condiciones mecánicas, particularmente elementos móviles como cadenas y sistemas de transmisión, con el objetivo de reducir el riesgo.