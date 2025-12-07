Casi se desangra al ser herido con un cuchillo en atraco

Con una herida en el brazo y otra en el abdomen resultó una persona del sexo masculino luego de resistirse a un asalto en la colonia Juárez, localizada en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Transcurrían cerca de las 11:32 horas cuando elementos policiacos se movilizaron a la avenida Miguel Hidalgo y esquina con calle Joaquín Miguel Gutiérrez, pues les habían reportado una presunta riña con posibles lesionados.

Violento asalto

Cuando arribaron les informaron que un hombre caminaba en la zona para ir a tomar su colectivo, sin embargo, durante el trayecto se le acercaron dos individuos que, sin mediar palabras, inmediatamente lo sometieron; acto seguido quisieron despojarlo de sus pertenencias.

La víctima se resistió y fue entonces que lo hirieron al parecer con un cuchillo en al menos dos ocasiones.

Los facinerosos huyeron con las pertenencias del agraviado y tomaron rumbo desconocido. Las lesiones que sufrió le hicieron perder demasiada sangre.

Por ello, minutos después se movilizó una cuadrilla de socorristas que le brindaron la atención prehospitalaria; posteriormente, lo trasladaron de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada y pudieran detener la hemorragia.

Más tarde, las fuerzas del orden implementaron una búsqueda, aunque sin lograr obtener resultados positivos.