Catean inmuebles; decomisan cocaína, cristal y marihuana

La Guardia Nacional y el Ejército a través de un operativo detuvieron a cinco personas, decomisaron drogas y aseguraron inmuebles en el municipio de Arriaga. Entre los estupefacientes decomisados habían más de 202 kilogramos de cocaína.

Operativo de cateo

En cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 14 de abril los de seguridad y castrenses brindaron apoyo a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la ejecución de dos órdenes técnicas de investigación, por ello aseguraron dos inmuebles.

En estos encontraron a cinco personas que fueron aprehendidas y la cocaína; además en el primero localizaron cinco armas cortas, cinco armas largas, 26 cargadores, cartuchos.

Asimismo, una maleta con bolsitas con dosis de marihuana, cuatro vehículos y una motocicleta.

Por otra parte, en el segundo cateo hallaron 34 bolsas de nylon con droga cristal y dos armas largas.

Cabe señalar que los operativos se registraron en pleno centro de la ciudad, en el conocido bar Tarros y en otras propiedades de los administradores del negocio.

Las autoridades federales mantienen un operativo permanente en toda la región Istmo-Costa para resguardar la seguridad de las familias.