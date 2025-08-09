Catean inmuebles en Ocosingo y Altamirano

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Ambiental, ejecutó dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en los municipios de Altamirano y Ocosingo, derivado de investigaciones por el delito de ecocidio.

Lo anterior en su modalidad de comerciar, procesar y acopiar recursos forestales maderables sin autorización de la autoridad competente.

Denuncias

Las diligencias se realizaron en seguimiento a denuncias anónimas que señalaban actividades de almacenamiento y venta de recurso forestal maderable sin la documentación correspondiente, lo que fue corroborado mediante actos de investigación.

Con la autorización del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo, se ejecutaron los cateos con el apoyo de elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, Fiscalía Indígena, Guardia Estatal Preventiva.

Asimismo, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Dirección de Servicios Periciales.

En el inmueble ubicado en la carretera Altamirano-Cuxuljá, a la altura del ejido 12 de Octubre, se aseguraron 307 piezas de madera en rollo; 18 mil 751 piezas de madera aserrada en diversas presentaciones; maquinaria tipo sierra cinta de tres pulgadas.

Además de una torre de sierra de seis pulgadas; estructura metálica con rodillos y bandas para transportar troncos de madera; dos desorilladoras de madera y sierra sin marca; y una sierra cinta con estructura metálica de la marca Danckaert International.

En el inmueble cateado en la localidad Nueva Providencia, de Ocosingo, se aseguraron 29 piezas de madera en rollo; 20 mil 58 piezas de madera aserrada; 90 mil tabletas para caja de empaque; una estructura metálica con rodillos y bandas para transportar trozos de madera.

También dos sierras cinta con estructura metálica; ocho sierras cinta de seis pulgadas; un motor con disco esmeril para afilar; dos tanques de oxígeno industrial; un afilador de hoja de sierra; y una desorilladora de madera y sierra.

Los bienes quedaron bajo resguardo en los predios intervenidos, mientras que el Ministerio Público continuará con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) refrenda su compromiso de hacer frente al delito de ecocidio con Cero Impunidad.