Catean rancho tras hechos violentos

Fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno realizaron un cateo en el rancho denominado La 14, ubicado sobre la carretera Fronteriza del Sur, en el tramo Benemérito de Las Américas-La Trinitaria.

Operativo

De acuerdo con información recabada por este medio y fuentes consultadas, la diligencia formó parte de las acciones implementadas en la zona tras los recientes hechos violentos registrados en el ejido Nuevo Veracruz, perteneciente al municipio de Benemérito de Las Américas.

Durante el operativo, los elementos localizaron diversos indicios, entre ellos casquillos percutidos del calibre 9 milímetros. El material fue asegurado para su análisis y podría aportar elementos a la investigación relacionada con los acontecimientos ocurridos en la comunidad.

Antecedentes

La diligencia se llevó a cabo en el contexto de las acciones de seguridad desplegadas en la denominada Frontera Verde, luego de que la tarde-noche del jueves elementos castrenses fueran agredidos por un comando armado en Nuevo Veracruz.

De acuerdo con los reportes preliminares, los efectivos repelieron la agresión, tras la cual se habría registrado un enfrentamiento que dejó presuntamente personas abatidas entre los agresores, además de detenidos y varios vehículos asegurados.

Las autoridades mantienen los operativos en la región como parte de las acciones encaminadas a restablecer las condiciones de seguridad.

Asimismo, continúan las investigaciones para determinar si los indicios encontrados en el rancho La 14 tienen relación directa con los hechos registrados en Nuevo Veracruz.

Será la autoridad ministerial correspondiente la que, mediante los peritajes y diligencias de investigación, determine el origen y posible vínculo de los indicios asegurados.