Catean y aseguran casas de empeño

Derivado de una carpeta de investigación, la Fiscalía de Distrito Norte realizó cateos y el aseguramiento de tres casas de empeño en el municipio de Reforma.

Corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno partieron hacia el centro de la ciudad para dar cumplimiento a la orden, conforme al artículo 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los efectivos arribaron a Casa Mazatlán, ubicada en la calle Miguel Hidalgo, establecimiento que maneja empeños y venta de alhajas, celulares, computadoras y artículos diversos; el local fue intervenido y se colocaron sellos.

Posteriormente, en Empeño Fácil, situada en el cruce de las calles Margarita Maza de Juárez y Joaquín Miguel Gutiérrez, las corporaciones intervinieron decomisando toda la mercancía.

Finalmente, acudieron a Prenda Mex, en donde también fueron asegurados los artículos y se procedió a desalojar al personal para colocar los sellos.

La movilización responde a una investigación iniciada por la fiscalía tras una denuncia ciudadana, la cual señalaba que, hace algunos días, ladrones ingresaron a un domicilio particular para sustraer equipos de cómputo.

Presuntamente habrían sido empeñados en alguno de los establecimientos señalados.

Por otra parte, los pignorantes que tienen artículos empeñados en dichos lugares han resultado afectados ante el cierre de los locales.

Ante esta situación, solicitan información sobre el estatus de sus pertenencias y si serán devueltas, por lo cual exhortaron a los propietarios de las empresas a emitir un informe claro sobre la situación de los artículos y el estado de los refrendos.