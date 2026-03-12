Catedráticos colisionan contra camioneta

Con cuantiosos daños materiales, además de una persona lesionada, se saldó un accidente ocurrido la mañana del miércoles en el municipio de Ocozocoautla. Un aparente corte de circulación movilizó a los cuerpos de emergencia al sitio.

Minutos antes de las 07:00 horas, usuarios del tramo Jiquipilas-Ocozocoautla, a la altura de la colonia El Gavilán, reportaron un siniestro que involucraba una camioneta doble cabina Toyota Hilux y un compacto tipo Pointer.

Se atraviesa

En ese sentido, personal de Protección Civil (PC) arribó al lugar del incidente, donde hicieron contacto con el operador del sedán negro, quien indicó que se dirigían a trabajar a una institución educativa cuando presuntamente la camioneta se atravesó.

Tras lo anterior, el afectado fue valorado y trasladado al centro médico IMSS Bienestar en el municipio coiteco.

Mientras tanto, los demás involucrados permanecerían a la espera de alguna autoridad, en su caso Guardia Nacional (GN), para recibir el apoyo en el deslinde de responsabilidades, además de solicitar el servicio de plataforma.