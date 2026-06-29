Causa choque múltiple; policías lo detuvieron

Cuatro vehículos dañados fue lo que dejó como saldo el conductor de un automóvil sedán Volkswagen Virtus en distintos puntos de la ciudad de Tapachula, durante la madrugada del domingo, siendo finalmente detenido.

Carambola

De acuerdo con el reporte, un joven en presunto estado de ebriedad manejaba la unidad a exceso de velocidad y sin precaución a la altura de la 8.ª avenida Sur y 4.ª calle Poniente, impactando a una camioneta Ford de color rojo y a un sedán Nissan Sentra de color blanco.

El sujeto no detuvo su marcha y se dio a la fuga, pero al llegar a la 8.ª Poniente se estrelló contra una Jeep Compass de color gris y tras esto, acabó atravesado a la altura de la 8.ª Poniente y 10.ª Sur.

Era menor de edad

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva aseguraron al conductor que resultó ser un adolescente de apenas 15 años de edad, quien quedó a disposición de la autoridad competente que determinará su situación jurídica.

Se dijo que los cuatro vehículos involucrados, entre ellos el que manejaba el menor, tuvieron pérdidas materiales por varios miles de pesos.

El automóvil fue trasladado a un corralón oficial, mientras que los propietarios de las unidades afectadas procedieron a reclamar la reparación de los daños.

Por fortuna no se reportaron personas lesionadas, solamente un adulto mayor que sufrió crisis nerviosa, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.