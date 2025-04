Causa corte de circulación al tratar de ganar el paso

Un presunto corte de circulación originó un accidente de tránsito sobre el bulevar Andrés Serra Rojas a la altura del crucero con Presa Cecilio del Valle, entre las colonia Las Palmas y El Retiro, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el viernes por la tarde.

Eran aproximadamente las 15:05 horas cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron al sentido de sur a norte, para tomar conocimiento de un percance.

Se trataba del chofer de un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 12832, quien no logró detenerse a tiempo y acabó estrellándose contra un automóvil particular. El choque no fue tan aparatoso y no hubo personas heridas.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal decidieron orillar las unidades y platicar con ambos conductores.

Tras casi una hora, las partes involucradas buscaron llegar a un acuerdo económico para que de esta manera se pudiera resolver la situación.

Por último, tanto el sedán particular como el transporte público fueron remolcados con el apoyo de una grúa y remitidos al corralón en turno.