Causa dos choques y se da a la fuga

En la zona sur poniente de la ciudad de Cintalapa de Figueroa se informó sobre una persona lesionada y tres vehículos involucrados en una colisión; uno de los conductores de dichas unidades huyó con rumbo desconocido, saldo del múltiple accidente sucedido la noche del jueves.

Tras recabar la información se concluyó que la falta de precaución y posible exceso de velocidad derivaron en el aparatoso incidente.

Pasadas las 20:00 horas, un vehículo compacto color negro impactó a un motociclista sobre la 10.ª Sur y 2.ª calle Poniente, dejando tirado al afectado para después emprender la huida rumbo a la 1.ª Poniente y 9.ª Sur. En su desesperación por escapar, colisionó a un Hyundai blanco en el costado izquierdo; a su vez impactando este con un Cruze color rojo, en el estacionamiento de una farmacia.

Tras lo anterior, personal de la Policía Municipal y de Tránsito y Vialidad se constituyeron a la escena. Ahí conversaron con los involucrados, quienes después de algunos minutos lograron llegar a un acuerdo para conservar sus vehículos.

El motociclista afectado, que conducía una Pulsar 150cc naranja, indicó que vería la forma de dar con el presunto culpable y pedirle la reparación de los daños. Sin más por hacer, los agentes regresaron a su base y los accidentados a su domicilio.