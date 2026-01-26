Causa percance múltiple y se estrella en jardinera

En el libramiento Sur Oriente de la capital chiapaneca, una persona lesionada y daños materiales valuados por miles de pesos fue lo que dejó como saldo un accidente de tránsito sucedido aproximadamente a 100 metros de la intersección con la calzada Samuel León Brindis.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo presuntamente responsable se desplazaba en estado de ebriedad.

El percance se dio alrededor de las 20:00 horas, cuando a los números de emergencia se reportó un choque con probables heridos.

Se dio a la fuga

Los elementos de la Policía Vial localizaron tres unidades siniestradas: una camioneta monovolumen Suzuki Ertiga de color blanco, un Volkswagen Jetta de color negro y un Chevrolet Spark de color blanco, además de daños en el camellón central y en la infraestructura vial.

De acuerdo con las versiones recabadas en el sitio, el conductor de la Suzuki circulaba de poniente a oriente cuando se estampó en el Jetta en el costado derecho, ocasionándole daños en puertas y en un espejo lateral.

Tras el primer impacto, el conductor responsable se dio a la fuga, mientras que el afectado lo persiguió.

Fue a la altura del bar Cocos Locos en donde el conductor de la Suzuki acabó estrellándose contra el Chevrolet Spark, para luego salir proyectado y estamparse en una jardinera del camellón central, quedando al final atravesado en la vialidad.

La persona que manejaba el Jetta pudo darle alcance y se detuvo metros adelante. Autoridades informaron que el conductor de la Suzuki huyó del lugar, quedando solo su copiloto, quien se encontraba en presunto estado de ebriedad.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Emergencias de Chiapas (Erech) y de Protección Civil (PC) Municipal atendieron en el sitio a dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, quienes presentaban contusiones.

Luego de la valoración se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial tomaron conocimiento de los hechos y recabaron testimonios. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo las diligencias correspondientes para integrar una carpeta de investigación por los delitos de lesiones, daños y lo que resulte.