Causa un incendio y pone en peligro a toda su familia

Momentos de tensión y alarma se vivieron en la colonia Pakal Ná, ubicada en la ciudad de Palenque, luego de que una persona del sexo masculino provocara un incendio dentro de su propia vivienda.

Lo anterior puso en grave riesgo a su familia y obligó a la movilización inmediata de las autoridades locales.

Provocó el fuego

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo —aparentemente bajo los efectos de sustancias tóxicas— protagonizó una crisis en el interior del inmueble, en donde intentó agredir a sus familiares.

Posteriormente prendió fuego a un colchón y manipuló la válvula de un cilindro de gas, generando un riesgo inminente de explosión mientras una mujer y un menor de edad permanecían dentro de la casa.

Alarmados por la situación, los vecinos pidieron auxilio a través del número de emergencias, lo que derivó en la rápida intervención de la Policía Municipal, Estatal y personal de Protección Civil.

Gracias a la pronta coordinación, el fuego fue sofocado antes de que alcanzara mayores proporciones, evitando una tragedia.

El siniestro solo dejó daños materiales, mientras que las personas afectadas fueron resguardadas y atendidas de manera inmediata por las corporaciones de socorro.

Sin embargo, el presunto responsable logró huir de la zona antes del arribo de las autoridades tras saltar una barda y pudo escapar con rumbo desconocido, lo que motivó a un operativo de búsqueda en las inmediaciones, aunque sin resultados positivos.