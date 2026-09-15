Causa una carambola por no respetar el paso

La carambola entre tres vehículos dejó a una persona lesionada y cuantiosos daños materiales en calles del barrio Santa Cecilia, en el municipio de Comitán, luego de que una camioneta presuntamente no respetara la preferencia de paso y provocara el primer impacto.

El percance ocurrió en la intersección de la 5.ª calle Norte y 6.ª avenida Poniente, donde circulaba una Chevrolet Trax de color gris.

Reacción en cadena

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de la unidad habría continuado su marcha sin respetar la preferencia vial.

La maniobra ocasionó que la unidad se estrellara contra un Toyota Yaris de color blanco. Debido a la fuerza del encontronazo, el conductor del automóvil perdió el control y salió proyectado hacia otro punto de la calle.

En su trayectoria, el Toyota acabó estampándose contra la barda de un domicilio y posteriormente contra un Chevrolet Chevy de color azul que estaba aparcado.

El percance generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron para atender a los involucrados. Después de valorar al herido, determinaron que requería atención médica, por lo cual fue llevado de urgencia a un hospital.

Al corralón

Elementos de Tránsito Municipal también se presentaron para realizar las diligencias correspondientes y establecer cómo ocurrió exactamente la carambola.

Los vehículos fueron asegurados y posteriormente trasladadas al corralón, mientras las autoridades llevaban a cabo el procedimiento para determinar responsabilidades por los daños ocasionados.