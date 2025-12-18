Chevy se estampa en barrera divisoria

Daños materiales cuantiosos y dos personas lesionadas dejó como saldo un aparatoso accidente suscitado sobre el libramiento Sur Oriente, a aproximadamente 350 metros del entronque con la carretera a Villaflores.

El accidente fue reportado alrededor de las 13:00 horas, lo que provocó la inmediata movilización de cuerpos de seguridad y auxilio. Al arribar, las autoridades localizaron un vehículo Chevy severamente dañado y a dos personas con diversas lesiones, por lo que se solicitó el apoyo de unidades médicas.

De acuerdo con los primeros informes oficiales, circulaban de oriente a poniente sobre la vía. No obstante, al llegar a la altura de una agencia automotriz, en el punto donde se divide el carril de alta y baja velocidad, el conductor habría perdido el control presuntamente por exceso de velocidad.

Al intentar incorporarse al carril de baja, se impactó contra la barrera divisoria y posteriormente proyectado hasta estrellarse contra la barrera de contención.

Paramédicos brindaron servicio prehospitalaria a los dos ocupantes, quienes debido a la gravedad de las lesiones, fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención especializada.

Minutos después del primer percance, y casi en el mismo punto, se registró un segundo. En este se vieron involucrados un vehículo tipo sedán color rojo y una camioneta particular color negro, los cuales protagonizaron un choque por alcance.

Según los primeros reportes, el conductor de la camioneta frenó de manera repentina, sin que el automovilista que circulaba detrás lograra detenerse a tiempo, impactándose en la parte trasera.

Elementos de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez acudieron para tomar conocimiento de ambos hechos y realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, personal de la Guardia Nacional apoyó en las labores de abanderamiento y control del tráfico, el cual se vio parcialmente afectado durante varios minutos.