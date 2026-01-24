Choca automóvil en muro de contención

Daños materiales considerables fue lo que dejó como saldo un fuerte accidente de tránsito sucedido sobre el puente vehicular de El Trébol, en la capital Tuxtla Gutiérrez, durante las últimas horas de la noche del jueves.

Eran aproximadamente las 22:10 horas cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la vía de oriente a poniente sobre el puente que conecta a Chiapa de Corzo con el libramiento Sur Oriente de la ciudad capitalina.

Mala maniobra

Se informó que se trataba de un automóvil sedán particular, sin placas de circulación, el cual circulaba sobre la zona pero el exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra, originó que acabara estampándose contra la guarnición de El Trébol.

El percance dejó daños materiales valuados por miles de pesos, ya que no hubo lesionados a pesar de lo aparatoso del mismo.

Más tarde, policías de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una grúa con plataforma para remolcar la unidad automotriz y transportarla al corralón en turno, en lo que se deslindan responsabilidades, liberando la circulación en el sitio.