Choca camioneta de la alcaldesa contra colectivo

La alcaldesa de Frontera Comalapa, Marlin Trejo Posada, se vio involucrada en un choque vial contra un colectivo la tarde del domingo en Comitán, cuando el conductor de su camioneta no respetó la preferencia vial y provocó el percance.

Fue alrededor de las 14:30 horas que ocurrió el accidente sobre la 12a. avenida Poniente con 4a. calle Sur, en el barrio de Santa Ana.

La colisión de los vehículos se registró cuando el conductor de la camioneta Chevrolet Cheyenne, color blanco, circulaba sobre la calle con dirección de poniente a oriente y al llegar al cruce no se detuvo.

Esto provocó que terminara colisionando contra un colectivo de la ruta 49-95, que circulaba con preferencia con dirección al sur, lo que dejó daños materiales.

Al lugar arribaron agentes de Vialidad Municipal para atender el percance, realizar los peritajes y deslindar responsabilidades.

Edil llevaba protección por amenazas

Ante los hechos difundidos sobre un accidente en el que se señala a un mando operativo, es importante precisar información verificada para evitar que la desinformación genere tensión social.

Primero, la camioneta involucrada no pertenece a ningún mando operativo, es propiedad de la presidenta municipal de Frontera Comalapa, quien en ese momento era custodiada por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). Esta custodia está autorizada, debido a que ha recibido amenazas y agresiones, y por protocolo cuenta con un equipo asignado para su protección cuando se desplaza fuera de su municipio.

Respecto al accidente, la Secretaría de Seguridad del Pueblo informa que ya se abrió el procedimiento correspondiente para esclarecer la responsabilidad de todas las partes; la edil también recibe atención médica tras el impacto.

Es importante aclarar que la persona del transporte público no fue subida a la camioneta como detenido, sino como medida de protección, debido a que los ánimos ciudadanos se estaban saliendo de control. El objetivo fue resguardar su integridad mientras llegaba la autoridad vial competente, evitando cualquier riesgo adicional.