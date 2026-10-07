Choca contra camioneta y resulta con posible fractura

Una persona del sexo femenino resultó lesionada luego de que la motocicleta que conducía colisionara contra una camioneta en un cruce del barrio Nicatán, ubicado en el municipio de Tonalá.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas del martes, en la intersección de la calle 5 de Febrero y la avenida Aldama. De acuerdo con los primeros reportes, ambos vehículos circulaban por diferentes vialidades cuando se produjo el impacto.

No respetó preferencia

Según la información recabada en el lugar, la camioneta tipo SUV avanzaba sobre la calle 5 de Febrero, mientras que la motocicleta transitaba por la avenida Aldama.

Aparentemente la motorista habría ingresado a la intersección sin respetar la preferencia, lo que provocó que colisionara.

La unidad de dos ruedas acabó golpeando la parte frontal del otro vehículo que tuvo afectaciones en el cofre.

Después de la colisión, tanto la moto como sus ocupantes terminaron encima de la banqueta. La conductora presentó una posible fractura, por lo que recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de Protección Civil Municipal.

La mujer permanecía consciente al momento de ser auxiliada y fue trasladada a un hospital para una valoración más completa. Su esposo la acompañó durante el traslado.

Denuncia

Por otra parte, la persona que manejaba la SUV informó que acudiría ante la Fiscalía Regional Istmo-Costa para presentar la denuncia correspondiente por los daños ocasionados a su vehículo.

Las autoridades deberán determinar mediante las diligencias correspondientes cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.