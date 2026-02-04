Choca contra muro rumbo al municipio de San Juan Chamula

El conductor de un vehículo particular protagonizó un accidente el martes al estrellarse aparatosamente contra el muro de contención de la carretera que comunica a San Cristóbal de Las Casas con el municipio de San Juan Chamula.

Se dijo que presuntamente lo anterior fue a causa del exceso de velocidad y una maniobra indebida.

Tomó mal la curva

El percance ocurrió cuando el automovilista circulaba con dirección a San Juan Chamula. Al tomar una curva del tramo carretero habría perdido el control, lo que provocó que saliera del camino y terminara colisionando contra la estructura de concreto ubicada a un costado de la vía.

A pesar de lo violento del impacto, no se registraron personas lesionadas. El conductor logró salir por su propio pie del vehículo, mientras que la unidad presentó daños materiales de consideración, principalmente en la parte frontal.

Automovilistas que transitaban por el lugar dieron aviso a los números de emergencias, lo que permitió una rápida movilización de las autoridades.

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para realizar la valoración necesaria y verificar que no existieran riesgos adicionales para la circulación, además de brindar apoyo preventivo al conductor.

Asimismo, se llevaron a cabo labores para señalizar la zona y evitar otro incidente.

Pidieron respetar el límite de velocidad, principalmente en curvas pronunciadas o ante el flujo constante de vehículos, especialmente en horas de mayor afluencia o con condiciones climáticas adversas.