Choca contra pipa de gas en comunidad

Un accidente de tránsito registrado sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo dejó como saldo daños materiales y al menos una persona lesionada, luego de que un motociclista colisionara contra una pipa de gas a la altura de la localidad Generación 95.

De acuerdo con versiones de testigos, el conductor de la motocicleta se desplazaba a exceso de velocidad cuando —por causas que aún no han sido oficialmente determinadas— perdió el control de la unidad.

El derrape provocó que el motociclista se estrellara de manera directa contra el costado del vehículo de transporte de gas, generando momentos de tensión entre quienes presenciaron el percance, debido al tipo de carga que trasladaba la pipa.

Brindan auxilio

Tras la colisión, particulares que circulaban por la zona se detuvieron para brindar auxilio al motociclista —una persona del sexo masculino originario de la comunidad Arroyo Encanto, primera sección— quien resultó con diversas lesiones.

Su estado de salud fue reportado como delicado, por lo que se recomendó su valoración médica inmediata.

El chofer de la pipa de gas permaneció en el lugar del accidente y colaboró con las autoridades comunitarias, quienes intervinieron para evitar conflictos y mantener el orden en la zona.

Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas adicionales ni de riesgos derivados de la carga del vehículo pesado.

Se espera que en las próximas horas las partes involucradas lleguen a un acuerdo para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

Autoridades locales reiteraron el llamado a los motociclistas a manejar con precaución y respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes de consecuencias mayores.