Choca contra poste, vuelca y se incendia

Con quemaduras de primer y segundo grado resultaron dos jóvenes luego de protagonizar un aparatoso accidente de tránsito sobre el bulevar Laguitos y la esquina con la avenida Lagunas de Agua Azul, en la colonia Laguitos que se encuentra en la capital chiapaneca.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 05:20 horas del sábado. Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio, sobre el carril de oriente a poniente, tras recibir el reporte al número de emergencias 911.

Exceso de velocidad

Al llegar les dieron a conocer que un automóvil particular de la marca BMW se desplazaba en la zona presuntamente a exceso de velocidad; sin embargo, una mala maniobra hizo que el conductor perdiera el control del volante.

Por ello, se salió del camino, luego colisionó contra un poste de telefonía y también en una luminaria; finalmente, el vehículo acabó volcando y acto seguido comenzó a arder en llamas.

Los ocupantes, identificados como Yadira “N” y Vicente “N”, alcanzaron a salir aunque con múltiples quemaduras en las extremidades, por lo cual requirieron de primeros auxilios por parte de paramédicos y posteriormente tuvieron que ser trasladados a un hospital.

Sofocan llamas

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal al arribar solicitaron de inmediato la presencia del personal del Cuerpo de Bomberos para sofocar el voraz fuego.

Asimismo, abanderaron el área para prevenir incidentes mayores durante las maniobras de emergencia.

Después de haber controlado el siniestro, se presentó una grúa con plataforma para remolcar la unidad y remitirla al corralón en turno, liberando finalmente la vialidad en la zona.