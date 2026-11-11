Choca contra un taxi en el barrio Las Ánimas

Lesionado fue como resultó un motociclista luego de colisionar contra un transporte público en modalidad de taxi en calles del barrio Las Ánimas, ubicado en el municipio de Tonalá, durante la tarde del martes.

El accidente tuvo lugar en la intersección de la calle 21 de Marzo y la avenida Rayón, donde de acuerdo con los datos recabados el conductor de la motocicleta habría omitido la preferencia de paso y se estampó en la parte frontal del vehículo de transporte público.

La unidad involucrada pertenece al sitio Quetzal y está identificada con el número económico 186. Por otra parte, la motocicleta portaba placas de circulación 41HCG2 del estado de Chiapas.

Policontundido

A consecuencia del choque, el motociclista sufrió diversos golpes, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de Protección Civil Municipal, quienes acudieron al sitio para proporcionarle los primeros auxilios y llevar a cabo una valoración de su estado de salud.

Por el momento no se han proporcionado mayores detalles acerca de las condiciones del conductor, ni sobre los daños materiales causados por el encontronazo.