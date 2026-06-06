Choca cuando apenas salía de su vivienda

Un motociclista resultó lesionado al colisionar contra un automovilista que salía del estacionamiento de su vivienda y pretendía incorporarse al flujo vehicular, durante la mañana del viernes en la ciudad de Comitán, incidente que movilizó a paramédicos de Protección Civil Municipal.

Fue alrededor de las 11:30 horas que se registró el percance sobre la 8.ª calle Sur, entre 9.ª y 10.ª Oriente, en el fraccionamiento Bonampak.

Percance

El accidente ocurrió cuando el conductor de un Nissan Tsuru intentó incorporarse al flujo vehicular, pero al salir del estacionamiento de su domicilio terminó por hacerlo un metro demás y no tuvo precaución.

Fue en ese momento que un motorista que circulaba hacia el oriente de la ciudad, acabó por impactarse en la parte delantera y cayó al pavimento en donde quedó tirado.

El incidente fue reportado por vecinos al número de emergencias 911, lo que movilizó a los paramédicos de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios al motorista, siendo valorado y tras esto se determinó que no era necesario que fuera trasladado al hospital regional, así que únicamente lo estabilizaron en el sitio.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron de inmediato para atender el percance y mediar entre los involucrados, a fin de que dialogaran y convinieran el pago de daños para deslindar responsabilidades al momento, evitando que el caso fuera turnado al Ministerio Público.