Choca en la parte trasera de volteo

Cuatro personas resultaron lesionadas al impactar el taxi en que se desplazaban presuntamente contra la parte trasera de un camión que transportaba piedras, esto sobre el libramiento del municipio Huixtla.

Fue a la altura de la colonia Lomas de Chiapas en donde ocurrió el fuerte impacto, el cual también dejó daños materiales por varios miles de pesos.

Ante el reporte del percance se movilizaron paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron auxilio a los lesionados identificados como Walter Miguel “N” (46 años), Virginia “N” (43), Danelly Margarita “N” (35) y Manuel de Jesús “N” (65), este último conductor del taxi.

Todos fueron trasladados al hospital general y al IMSS, en donde reciben atención médica especializada debido a las lesiones y fracturas que presentaban.

De acuerdo con el reporte, la unidad del transporte público, que cubría la ruta de Mapastepec a Tapachula, al parecer no midió la distancia y colisionó por alcance contra un volteo que llevaba material pétreo.

Por ello, elementos de la Guardia Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional División Caminos, así como policías municipales, acudieron al lugar para tomar conocimiento e iniciar las investigaciones que permitan establecer la forma en la que sucedió el percance y deslindar las responsabilidades conforme a la ley.