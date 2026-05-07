Choca en muro de contención y acaba volcando

A la entrada al fraccionamiento Las Águilas, en la ciudad capital, se suscitó un aparatoso accidente, dando como resultado que dos personas resultaran lesionadas.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 01:35 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al bulevar Fidel Velázquez, esquina con la calle La Selva.

Ahí, se informó que una pareja se desplazaba a bordo de un coche particular sobre el sentido de sur a norte.

Descontrol

El conductor perdió el control del volante y se impactó contra un muro de contención. Acto seguido, la unidad motriz particular volcó sobre la cinta de rodamiento.

Como saldo de la colisión, dos personas resultaron con múltiples lesiones en sus extremidades.

En consecuencia, al lugar se movilizaron paramédicos voluntarios del grupo Gaech, quienes les brindaron la atención prehospitalaria.

Tras la valoración, se informó que ninguno ameritó ser llevado a un nosocomio.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad motriz particular que fue remitida al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.