Choca motociclista en auto y queda grave de salud

Un motociclista resultó lesionado de gravedad después de haber chocado contra un automóvil en la zona sur de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. El hecho ocurrió durante la tarde del jueves, lo cual movilizó a los cuerpos de socorro y policiacos.

El percance sucedió sobre el eje vial 3 Javier López Moreno, frente al hospital de Las Culturas.

Al llegar, los paramédicos de Protección Civil localizaron tirado a un sujeto y procedieron a brindarle los primeros auxilios.

Tras la valoración determinaron que era necesario que fuera internado en el hospital cercano, pues requería de asistencia médica especializada ante las posibles fracturas que tenía. El sujeto fue identificado con el nombre Ángel de Jesús “N”.

Arrestado

Asimismo, se dijo que el otro conductor involucrado fue detenido por agentes de Tránsito Municipal que acudieron al lugar para hacerse cargo del peritaje correspondiente y comenzar con las pesquisas.

Personal de seguridad hizo un llamado a los conductores a manejar con precaución para evitar este tipo de percances.