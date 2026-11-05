Choca pipa contra camioneta en bulevar

Con daños materiales se saldó un choque entre un camión tipo pipa de una empresa gasera contra una camioneta Ford Ranger color blanco, esto la tarde de ayer en Comitán, incidente que movilizó a oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras para atender la emergencia.

Fue sobre el bulevar Paseo de la Federación, en el cruce con 25a. calle Sur, tramo Comitán-La Trinitaria, donde se registró el incidente.

Ni uno ni otro

El choque ocurrió cuando ambas unidades se encontraban en el retorno y pretendieron incorporarse al carril que conduce al sur, pero al realizarlo al mismo tiempo terminaron por colisionar, quedando varadas a mitad de la vía.

Debido a lo anterior, automovilistas reportaron el percance al número de emergencia 911, lo que movilizó a oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras para atender el incidente.

No obstante, en el lugar se inició un diálogo armonioso entre los involucrados para convenir el pago de daños y deslindar responsabilidades.