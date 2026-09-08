Choca por alcance a auto y resulta con posible fractura

Un motociclista resultó lesionado durante la mañana del lunes al colisionar por alcance contra un automovilista mientras circulaba en el bulevar Armando Albores Guillén, en el tramo Comitán-La Trinitaria, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y policiacos.

Fue aproximadamente a las 08:00 horas que se registró el accidente en el kilómetro 177+500 de la carretera federal 190, frente a una institución universitaria, en la demarcación comiteca.

No guardó la distancia

El percance, que se registró en el carril de sur a norte, involucró a un motorista que al no guardar la distancia entre vehículos, aunado a la falta de precaución y exceso de velocidad, terminó estrellándose en la parte trasera de un Volkswagen Bora de color arena.

El automovilista habría disminuido la velocidad para ingresar a la bodega de una empresa distribuidora de frituras. El motociclista quedó tendido sobre el asfalto, por lo que testigos solicitaron el apoyo al número de emergencias 911.

Una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal llegó hasta el lugar para que paramédicos brindaran los primeros auxilios y tras valorarlo fue trasladado al hospital regional, en donde recibiría atención médica especializada y toma de placas para descartar una posible fractura.

Fueron oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras que arribaron para tomar conocimiento y llevar a cabo los peritajes correspondientes a fin de deslindar responsabilidades en las próximas horas.