Choca por alcance y lesiona a motociclista

En la carretera Costera en el tramo Tapachula-Huixtla, un motociclista resultó lesionado al ser impactado por un vehículo que se dio a la fuga, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

El percance se dio a la altura de un motel conocido como Villa del Palmar, en la demarcación del municipio de Tuzantán, donde automovilistas que circulaban por la zona solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia al observar a una persona malherida.

Se trataba de un joven que se desplazaba a bordo de una motocicleta. Debido a las lesiones que presentaba, paramédicos de Protección Civil (PC) acudieron para brindarle atención prehospitalaria inmediata.

Después de una primera valoración, se determinó su traslado de urgencia al hospital general de Huixtla.

Hechos

De acuerdo con las primeras versiones, el motorista transitaba con dirección a Huixtla cuando fue impactado por alcance por un vehículo, cuyo conductor no detuvo su marcha y se dio a la fuga.

El golpe provocó que el individuo perdiera el control de la motocicleta, derrapara y cayera de manera violenta sobre la carretera, quedando expuesto al tránsito vehicular.

Elementos de las corporaciones policiacas arribaron al sitio para acordonar el área y realizar labores de control vial, con el objetivo de prevenir otro incidente y garantizar la seguridad de los conductores que transitaban por la zona.

La motocicleta fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente, mientras se llevan a cabo las pesquisas para tratar de ubicar al vehículo involucrado y deslindar responsabilidades conforme a la ley.