Chocan auto y volteo por corte de circulación

Con daños materiales valuados en varios miles de pesos se saldó un encontronazo entre un camión de volteo y un automóvil, en el que afortunadamente sus ocupantes salieron ilesos, esto en la demarcación del municipio de Metapa de Domínguez.

Falta de precaución

Fue sobre el libramiento de la población mencionada, en la carretera Tapahula-Ciudad Hidalgo, donde se dio el percance cuando la unidad de carga presuntamente hizo corte de circulación al no tener precaución.

Ante ello, el sedán de la marca Volkswagen Jetta de color blanco se estrelló en el costado del camión.

Al lugar arribaron elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipales, así como de la Guardia Nacional División Caminos, quienes se encargaron de iniciar las investigaciones necesarias.

Paramédicos de Protección Civil revisaron a los pasajeros del vehículo particular, quienes solamente presentaban crisis nerviosa, sin necesidad de su traslado a un hospital; sin embargo, el Jetta resultó severamente dañado de la parte frontal.

Se indicó que debido a que los vehículos contaban con seguro, este se encargaría de cubrir los daños, evitando de esta manera su aseguramiento y puesta a disposición del Ministerio Público, deslindando responsabilidades al momento.