Chocan autos por no respetar la preferencia

Por no respetar la preferencia de una avenida en Comitán, un automovilista provocó una colisión vehicular que dejó cuantiosos daños materiales en la mañana de ayer, y que movilizó a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para deslindar responsabilidades al momento.

Fue en el cruce de la 6.ª calle Norte y 7.ª avenida Poniente, en el barrio de Santa Cecilia, en donde se registró el percance aproximadamente a las 11:00 horas.

El paso de la muerte

El accidente ocurrió cuando el conductor de un Volkswagen Jetta Clásico de color rojo circulaba sobre la calle con rumbo al oriente, pero al llegar a la intersección no se detuvo y realizó el llamado “paso de la muerte”.

Al no respetar la preferencia vial acabó chocando contra un vehículo de modelo atrasado, un Nissan Datsun de color rojo, que se dirigía hacia el sur de la ciudad.

Ambos quedaron atravesados sobre la vía de comunicación, con severas afectaciones en las carrocerías, así que los involucrados dieron aviso al número de emergencias 911.

Al sitio arribaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender el percance y llevar los peritajes, cerrando el paso sobre la calle con dirección al bulevar para prevenir otro incidente.

En la zona se inició un diálogo armonioso para que los conductores acordaran el pago de daños y deslindar responsabilidades, en caso contrario serían remitidos ante un agentes del Ministerio Público para arreglar el asunto.