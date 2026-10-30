Chocan camioneta y moto; un contusionado, el saldo

Con diversas lesiones resultó un motociclista tras impactarse contra un vehículo en la esquina de la 7.ª avenida Sur y 4.ª calle Oriente, en el centro de la ciudad de Tapachula, lo cual provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y de seguridad que tomaron conocimiento de los hechos.

Paramédicos del grupo Halcones Rojos proporcionaron los primeros auxilios al conductor de la motoneta, el cual se encontraba tirado sobre la cinta asfáltica, con muestras de dolor intenso.

Por ello, posteriormente fue estabilizado y trasladado a un hospital para su atención médica especializada, además de toma de placas radiográficas para descartar o corroborar una posible fractura.

Le obstruyeron el paso

Sobre los hechos se dio a conocer que el sujeto se desplazaba en una unidad de la marca Italika de color rojo, de norte a sur sobre la 7.ª avenida Sur con vía de preferencia, pero al llegar a la intersección con la 4.ª Oriente, una camioneta de color blanco le hizo corte de circulación y causó el impacto.

Agentes de la Guardia Estatal Vial Preventiva tomaron conocimiento del percance e iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer la forma en la que ocurrieron los hechos y deslindar las responsabilidades, conforme a la ley.

El encontronazo también dejó daños materiales valuados en varios miles de pesos en ambos vehículos.