Chocan colectivos en el libramiento Norte

La mañana del martes en el libramiento Norte de la capital Tuxtla Gutiérrez, ocurrió un percance que involucró a dos unidades del transporte público en la modalidad de colectivo.

El siniestro fue sobre el carril de baja velocidad en el sentido de oriente a poniente, lo que dejó como saldo a ocho personas con diversas contusiones, aunque afortunadamente ninguna requirió ser trasladada de urgencia a un hospital.

Impacto por alcance

El incidente fue reportado a las autoridades mediante el número de emergencias 911 cerca de las 08:35 horas, a la altura de la Calzada al Sumidero.

De acuerdo con los peritajes preliminares, el percance se originó por un choque por alcance; al parecer, una de las unidades redujo su velocidad abruptamente, provocando que la segunda —que no guardó la distancia adecuada— impactara contra la parte posterior de la primera.

La fuerza de la colisión fue suficiente para que ambas terminaran bloqueando los carriles de baja velocidad, complicando severamente la circulación en una zona de alta densidad vehicular.

En cuestión de minutos, una cuadrilla de paramédicos y socorristas de Protección Civil Municipal se desplazó hasta el punto crítico para atender a los involucrados.

Después de una valoración exhaustiva en el sitio, los especialistas determinaron que si bien los pasajeros presentaban múltiples contusiones y crisis nerviosas derivadas del encontronazo, las lesiones eran de carácter leve y no ponían en riesgo sus vidas.

Finalmente, tras la llegada de los agentes de Tránsito y las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades, una grúa con plataforma llevó a cabo las maniobras de arrastre de los colectivos siniestrados.

Una hora después del reporte inicial, los vehículos fueron remitidos al corralón en turno, logrando despejar la vialidad y restablecer el flujo vehicular en la zona.