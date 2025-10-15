Chocan dos motos; hubo un deceso

Un fuerte choque entre dos motocicletas dejó como consecuencia la muerte de uno de los involucrados cuando era atendido en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Huixtla, a donde había sido trasladado.

El segundo involucrado resultó lesionado y permanece bajo vigilancia médica.

Fue en la entrada a la unidad deportiva en donde ocurrió el percance, en el que Alejandro “N” resultó con múltiples fracturas y lesiones, siendo auxiliado por paramédicos que lo trasladaron al nosocomio en donde los médicos horas después reportaron su deceso.

Accidente

Se dijo que el sujeto se desplazaba en una motocicleta cuando fue impactado por otra unidad similar, al parecer un repartidor de pizzas, el cual también resultó con lesiones diversas y por ello fue hospitalizado.

Personal de Tránsito del Estado acudió al sitio del accidente para iniciar las investigaciones que permitan determinar las responsabilidades, además de trasladar las unidades a un corralón oficial.

Al reportarse el fallecimiento de uno de los involucrados, la Fiscalía de Distrito Costa abrió una carpeta de investigación, mientras que el cuerpo fue trasladado al Semefo para practicarle la necropsia de ley y posteriormente sería entregado a sus familiares.

En Huixtla son constantes los accidentes en los que se ven involucrados motociclistas, esto a pesar de las campañas de prevención que realizan las autoridades.