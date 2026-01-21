Chocan dos tráileres y uno termina volcando

Dos unidades de carga tuvieron un aparatoso accidente la mañana del martes sobre la carretera Costera federal número 200, en el tramo Tonalá-Arriaga, a la altura del ejido La Calera, frente a la gasolinera Las Gemelas, presuntamente a causa de la falta de precaución.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler de doble remolque intentaba incorporarse a la vía principal cuando otro —cargado con verduras— no logró frenar a tiempo y se impactaron, provocando que este último terminara volcado sobre el camino.

El percance sucedió alrededor de las 07:00 horas, lo que generó afectaciones a la circulación vehicular en la zona durante varios minutos, mientras automovilistas y transportistas extremaban precauciones para evitar otro incidente.

A pesar de lo aparatoso del encontronazo, ambos choferes resultaron ilesos, registrándose únicamente cuantiosos daños materiales, así que no fue necesario el traslado de personas a algún hospital.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, coordinar el retiro de las unidades siniestradas y llevar a cabo el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades en las próximas horas.