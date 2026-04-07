Chocan en autopista; tres heridos, el saldo

Durante la tarde del lunes, un aparatoso accidente carretero se registró sobre la autopista de cuota San Cristóbal de Las Casas-Chiapa de Corzo, el cual dejó como saldo tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, informaron autoridades.

Fuerte percance

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 17, donde —de acuerdo con los primeros reportes de seguridad— un tráiler colisionó contra un vehículo particular, provocando la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia.

Se desconoce si fue una invasión de carril o una pérdida de control lo que causó el encontronazo que dejó al automóvil destrozado.

Tras el impacto, los ocupantes de ambas unidades resultaron con diversas lesiones, por lo que fueron valorados en el lugar por paramédicos de Protección Civil.

Sin embargo, se informó que ninguno de los involucrados presentó heridas de gravedad, así que no fue necesario su traslado a un hospital.

Los elementos de rescate y viales coordinaron acciones para evitar riesgos a otros automovilistas que transitaban por la zona.

Debido a la magnitud del choque, y a la necesidad de realizar el peritaje correspondiente, elementos de la Guardia Nacional División Caminos procedieron al cierre total de la circulación en los dos sentidos de la vía de comunicación.

Afectaciones viales

Esto generó largas filas de vehículos y afectaciones al tránsito durante varias horas. Personal de grúas llevó a cabo las maniobras necesarias para retirar las unidades involucradas, las cuales fueron trasladadas al corralón en turno como parte del proceso legal.

Luego de casi tres horas de trabajos, la circulación fue restablecida de manera gradual, mientras las autoridades continuaron con las diligencias para deslindar responsabilidades y determinar las causas del accidente.