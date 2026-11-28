Con daños materiales y un severo congestionamiento vial se saldó una colisión vehicular que se registró en la tarde del viernes al sur de la ciudad de Comitán, entre una camioneta y un automóvil tipo sedán, incidente que movilizó a oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras.

Fue en el bulevar Paseo de la Federación, en el carril de sur a norte, donde sucedió el accidente alrededor de las 15:00 horas.

Pesada circulación

El siniestro ocurrió antes de llegar al cruce con la 30.ª calle Sur (conocida como carretera a Zapata), una zona de alta afluencia vehicular y en consecuencia de tráfico lento y pesado, cuando los involucrados se dirigían hacia el norte.

El encontronazo se dio entre un vehículo de la marca Chevrolet Aveo de color blanco y una camioneta Nissan NP300 de color rojo. Se dijo que uno de los conductores pretendió cambiarse de carril, pero lo hizo sin precaución.

Los daños materiales en ambas unidades fueron menores, sin embargo, debido a que no hubo un acuerdo pronto entre los involucrados, los vehículos acabaron varados sobre el camino e interrumpieron el tráfico que se intensificó hasta convertirse en un embotellamiento vial.

Se esperaba la llegada de oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras para que mediaran entre los involucrados y dialogaran para convenir el pago de daños y deslindar responsabilidades al momento.