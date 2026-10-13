Chocan en cruce al no respetar la preferencia

Un aparatoso accidente entre dos vehículos particulares dejó cuantiosos daños materiales la tarde del lunes en el barrio Tzocotumbak, en Tuxtla Gutiérrez, luego de que uno de los conductores presuntamente realizara un corte de circulación que derivó en la colisión.

El percance fue reportado en el cruce de la 1.ª Sur y 13.ª Oriente, donde elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las diligencias.

Colisión en intersección

De acuerdo con los primeros reportes, ambas unidades circulaban por la zona cuando se produjo el impacto, al parecer porque uno de los involucrados no respetó la preferencia.

La fuerza del choque ocasionó que uno de los vehículos saliera de su trayectoria y se estrellara contra un poste en el camellón central.

A pesar de lo aparatoso del encontronazo, las autoridades no reportaron personas lesionadas, por lo que la emergencia se concentró en la atención del incidente vial y el retiro de los automóviles.

Al lugar también llegaron los representantes de las compañías aseguradoras, quienes iniciaron las gestiones para que los conductores alcanzaran un acuerdo respecto a la reparación de los daños.

Después, una grúa con plataforma hizo las maniobras para retirar las unidades y trasladarlas al corralón correspondiente. Con ello, se buscó liberar la circulación en el cruce y evitar mayores complicaciones para los conductores que transitaban por el sector.

El deslinde de responsabilidades quedó sujeto a las valoraciones de las autoridades viales y a los acuerdos entre las partes involucradas.