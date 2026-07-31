Chocan en la madrugada al tratar de cruzar bulevar

Un encontronazo vehicular se registró durante la madrugada del jueves en el bulevar de la ciudad de Comitán entre dos automovilistas, el cual dejó cuantiosas pérdidas materiales y fue necesaria la intervención de las corporaciones de socorro.

Fue sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Norte y el cruce con la 5.ª calle Norte, en donde ocurrió el accidente alrededor de las 01:30 horas.

Encontronazo

Los involucrados eran dos conductores; uno manejaba una unidad de la marca Volkswagen Jetta de color arena y el otro circulaba en un Volkswagen Polo de color negro.

El impacto ocurrió cuando el Jetta transitaba hacia el norte y de pronto el Polo, que iba al poniente de la ciudad, intentó cruzar el bulevar sin precaución alguna; esto hizo que fuera colisionado en la parte lateral izquierda.

Por ello, el vehículo acabó sobre la acera peatonal y estuvo a punto de estrellarse contra un árbol. El Jetta quedó con averías en la parte frontal y con las llantas delanteras sobre el camellón central.

Abandona su Jetta

El aparatoso choque fue reportado por testigos al número de emergencias 911, lo que movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal para que paramédicos valoraran a uno de los afectados, sin embargo, al no sufrir lesiones graves no necesitó traslado al hospital.

Al lugar llegaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender el percance, pero debido a que el conductor del Jetta optó por huir y dejar abandonado el automóvil, se ordenó remolcar ambos al corralón y consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades en las próximas horas.