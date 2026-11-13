Chocan en la vía a Tuxtla; tres lesionados, el saldo

Tres personas lesionadas y daños materiales valuados por miles de pesos dejaron como saldo un aparatoso accidente carretero sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, frente a la colonia Pedregal San Antonio.

El percance fue reportado cerca de las 08:40 horas del jueves, por lo que elementos de la Guardia Nacional se presentaron al tramo para verificar lo ocurrido y tomar conocimiento de los hechos.

Policontundidos

Al llegar, localizaron dos camionetas particulares —una SUV de color rojo y una tipo pick up de color blanco— que habían colisionado en el retorno ubicado frente a la mencionada colonia, al parecer por corte de circulación.

El impacto ocasionó averías en ambas unidades y dejó a tres personas con diversas contusiones, principalmente en las extremidades.

Ante la situación, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos después arribó una cuadrilla de paramédicos, cuyos integrantes realizaron la valoración y les proporcionaron los primeros auxilios en el lugar.

Después de revisar sus condiciones físicas, los socorristas determinaron que ninguno requería traslado a un hospital, por lo cual permanecieron en el sitio tras recibir atención médica.

En tanto, las autoridades llevaron a cabo las investigaciones para documentar el accidente y facilitar el retiro de los automóviles involucrados.

Cerca de una hora después del reporte, una grúa con plataforma llegó para enganchar y transportar las unidades al corralón en turno, con lo que se logró despejar la zona y restablecer la circulación en este tramo de la carretera.