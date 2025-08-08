Chocan en una barra de contención; dos lesionados

Una camioneta, que era conducida por una persona del sexo masculino, perdió el control en una curva de la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 15, dejando un saldo de dos personas lesionadas.

El vehículo involucrado era una SUV de color verde, con placas de circulación DSN-881-C, en la que viajaban un adulto de nombre Óscar Federico “N” y un menor de edad.

Exceso de velocidad

Aparentemente al ir a exceso de velocidad no pudo controlar el volante y se estampó en la barra de contención, destrozando por completo la parte frontal de la unidad y afectando además a un señalamiento vial.

Tras el percance, automovilistas que circulaban por la zona fueron los primeros en brindar el auxilio. Posteriormente, personal de Protección Civil acudió al lugar.

Hospitalizados

La persona que manejaba tuvo que ser trasladada a la clínica del Issste; mientras que el menor de edad fue llevado por la Cruz Roja Mexicana al Hospital Básico Comunitario de Chiapa de Corzo, acompañado por un adulto.

Hasta el momento no se han proporcionado datos del menor lesionado, aunque se reportaron ambos pacientes como estables de salud.

Por último, los elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron para tomar conocimiento y realizar el peritaje necesario, además de coordinar el retiro del vehículo accidentado mediante una grúa.