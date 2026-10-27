Chocan frontalmente motocicleta y automóvil

Daños materiales y lesiones menores entre los pasajeros fueron el saldo de un accidente entre una motocicleta de reparto y un automóvil particular, en la demarcación del municipio de San Juan Chamula.

Colisión frontal

El percance ocurrió la mañana del lunes en la comunidad de Yutniotic, sobre la carretera rumbo a la cabecera municipal, reportó personal de Protección Civil. Extraoficialmente se dijo que al parecer una de las unidades invadió el carril contrario y provocó la colisión frontal.

El choque dejó daños materiales considerables en el automóvil particular, pues quebró parte de la fascia del lado del conductor, y dos personas con contusiones leves que no requirieron de hospitalización, así que únicamente recibieron los primeros auxilios en el lugar de los hechos.

Tras lo ocurrido, habitantes de la zona acudieron para auxiliar a los involucrados y solicitar que se cubran los daños ocasionados, esto a través del método de usos y costumbres que rige la región.

Los lugareños recomendaron a los automovilistas y motociclistas conducir con precaución, especialmente al transitar por curvas y tramos de riesgo, con el fin de prevenir accidentes con resultados fatales.