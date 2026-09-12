Chocan motocicletas por presunta invasión de carril

Cinco personas resultaron lesionadas luego de un accidente ocurrido en un camino rural de Villa Corzo, donde dos motocicletas colisionaron en las inmediaciones de la colonia San Pedro Buenavista, en dirección hacia Ocotal Maravilla.

El percance movilizó a particulares, socorristas y autoridades, debido al número de personas afectadas. Entre quienes resultaron heridos se encontraba un menor de edad, cuya atención médica fue requerida tras el impacto.

Los hospitalizaron

La situación obligó a buscar distintas alternativas para trasladar a los heridos. Cuatro de los afectados fueron auxiliadas por particulares, quienes las llevaron por sus propios medios a un hospital cercano para que recibieran atención médica especializada de inmediato.

Otro de los afectados, identificado únicamente como profesor de telebachillerato, fue atendido y posteriormente trasladado en una ambulancia.

Hasta ahora se desconocen las circunstancias que provocaron el encontronazo entre las motocicletas, aunque se presume que se trató de una invasión de carril ya que al parecer el impacto fue frontal.

Las autoridades tampoco han proporcionado las identidades de todos los involucrados ni un reporte detallado sobre la evolución médica de los heridos.

Personal de las corporaciones correspondientes tomó conocimiento del accidente y comenzó con las diligencias para establecer la mecánica de los hechos. Será a partir de estas actuaciones como se podrá determinar qué originó la colisión y las posibles responsabilidades en las próximas horas.