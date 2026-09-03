Chocan motos; dos jóvenes con lesiones

Dos motociclistas resultaron lesionados luego de protagonizar un accidente de tránsito registrado en calles de Huixtla, donde fue necesaria la intervención de paramédicos de Protección Civil para brindarles atención.

El percance ocurrió en una vialidad situada entre las avenidas Central e Independencia Norte, lugar al que acudieron elementos de emergencia tras recibir el reporte sobre dos personas que habían resultado heridas en una colisión entre motocicletas.

En el sitio fueron atendidos Óscar “N” (36 años) y Claudia “N” (21), quienes presentaban golpes y lesiones en distintas partes del cuerpo como consecuencia del impacto.

Accidente

De acuerdo con los primeros datos recabados, una de las personas involucradas habría salido de su centro de trabajo y, al intentar incorporarse a la vialidad, no se habría percatado de que otra unidad se aproximaba.

La visibilidad, según esta versión, se encontraba obstruida por un automóvil estacionado o que circulaba por el sector.

El choque provocó que ambos conductores terminaran con diversas lesiones. Durante la valoración, uno de ellos presentó un golpe en la rodilla derecha, lesiones en los nudillos y una contusión en el lado izquierdo de la frente.

El segundo involucrado sufrió laceraciones en la mejilla y en la rodilla derecha, por lo que también recibió atención por parte de los paramédicos.

Luego de ser valorados, Claudia “N” pudo permanecer en el sitio después de recibir las curaciones. El otro requirió una revisión médica más completa, por lo que fue trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acompañado de su esposa.

Una vez concluidas las labores de atención y realizado el traslado, el personal de Protección Civil se retiró, mientras las circunstancias exactas del accidente quedaron sujetas a las pesquisas.