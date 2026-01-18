Chocan mototaxi y moto en esquina de bulevares

Dos personas gravemente lesionadas y cuantiosos daños materiales dejó como saldo un accidente de tránsito en el fraccionamiento Jardines del Grijalva, en el municipio de Chiapa de Corzo.

El reporte fue proporcionado aproximadamente a las 08:26 horas del sábado. Policías de Tránsito y Vialidad Municipal se constituyeron al bulevar Jardines del Grijalva y esquina con el bulevar Ciprés de Los Pantanos.

Impacto y volcadura

Los oficiales señalaron que se trataba del percance entre un mototaxista y un motociclista que se toparon en la intersección, por lo que fue tal el impacto que el transporte público volcó sobre la carpeta asfáltica. Al parecer todo sucedió porque uno de los involucrados no respetó el paso.

Como saldo del accidente, dos personas resultaron con múltiples lesiones, así que se movilizaron los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes les brindaron los primeros auxilios.

Posteriormente, al valorarlos determinaron que era necesario que fueran trasladados de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías, con el fin de descartar lesiones internas o fracturas.

Más tarde, una grúa con plataforma se hizo cargo de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.