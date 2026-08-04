Chocan mototaxi y moto en un cruce

En el cruce de la 6.ª Norte y 2.ª Poniente de Berriozábal, un aparatoso accidente entre un mototaxi y una motocicleta dejó como saldo un hombre gravemente lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, el acompañante del motociclista salió proyectado tras el impacto y golpeó fuertemente la cabeza contra el pavimento. Presuntamente no portaba casco de seguridad, situación que habría agravado la situación.

Paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria. Luego de estabilizarlo, lo llevaron de urgencia al hospital básico comunitario 12 Camas.

El estado de salud fue reportado como delicado, debido a un probable traumatismo craneoencefálico, por lo que no se descarta que sea canalizado a un hospital de segundo nivel para recibir atención especializada, dependiendo de su evolución clínica. En el lugar también fueron atendidos los demás involucrados.

El conductor de la motocicleta fue asegurado por elementos de seguridad y quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras se realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar la mecánica del accidente.

Por otra parte, la persona que manejaba el mototaxi —que viajaba sin pasajeros— presentó golpes leves. Permaneció en el sitio para rendir su declaración ante las autoridades y colaborar con las diligencias.