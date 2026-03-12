Chocan particulares por un supuesto semaforazo

Daños materiales por varios miles de pesos dejó un choque entre dos vehículos del servicio particular sobre el libramiento Sur Oriente, en el entronque de la carretera al cantón Murillo de Tapachula, lo que motivó la movilización de los cuerpos de emergencia y de seguridad.

En el percance se vieron involucrados un automóvil Chevrolet Spark color verde y un Ford gris, cuando el conductor del primero supuestamente “no midió” bien el tiempo del semáforo y al doblar a su izquierda, se dio el impacto.

Personas que se encontraban en la zona pidieron auxilio a los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos de Protección Civil (PC), quienes atendieron a los ocupantes de ambas unidades, aunque establecieron que no hubo personas lesionadas.

Por su parte, elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar las diligencias correspondientes y el retiro de los vehículos, mientras se deslindan las responsabilidades.

Las autoridades han recomendado a los automovilistas que respeten las señales de tránsito para evitar percances que dejan daños y ponen en riesgo la vida de los conductores y sus acompañantes.