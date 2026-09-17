Chocan por alcance camioneta y moto

Con dos personas lesionadas saldó un choque entre una camioneta y una motocicleta la noche del martes en Comitán, lo que movilizó a paramédicos y policías de la Guardia Vial Estatal para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 21:00 horas que se reportó el accidente sobre el libramiento Oriente entre la 8a. Sur y gasolinera Jaguar.

El percance ocurrió cuando una camioneta doble cabina Nissan, color blanco, impactó por alcance contra un motorista, cuando ambos se dirigían al sur de la ciudad.

Uno tirado, otro volcado

El conductor de la motocicleta fue aventado, quedando tendido sobre la vía; en tanto, el chofer de la camioneta perdió el control, se salió de la carretera y volcó, resultando también lesionado. Testigos reportaron el hecho a emergencias 911.

Al lugar llegó una ambulancia del Sistema de Protección Civil y unidades de ataque rápido, para que paramédicos y bomberos brindaran la atención a los lesionados y fueran trasladados al hospital regional.

Agentes de la Guardia Vial Estatal que llegaron a brindar apoyo y realizar los peritajes, a fin de consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Ambas unidades acabaron en el corralón para su resguardo.